Kapital Bank запускает уникальные мероприятия по теме данных

Тема первого мероприятия — «Управление высокостабильными базами данных». Тема, которую обсудят профессионалы отрасли, предоставит участникам возможность познакомиться с новыми и интересными практиками в области развертывания и управления большими данными. Мероприятие позволит пообщаться и обменяться опытом со специалистами по базам данных и людьми, интересующимися этой областью.

Первый банк Азербайджана Kapital Bank совместно с компанией SUP.VC запускает серию уникальных мероприятия на одну из актуальнейших тем современности — база данных. Проект, который охватит 6 ивентов до конца года, пройдет в формате Data talks, Data Workshop и Data Panel.

Экспертом первого мероприятия выступит Кямран Агаев, специалист с более чем 20-летним опытом управления высокостабильными базами данных. Он имеет ряд профессиональных, экспертных и магистерских сертификатов в области «База данных Oracle». В США были изданы две его книги: «Резервное копирование и восстановление данных в базе данных Oracle» и «Подготовка к экзамену Oracle Certified Master». Выступая на международных конференциях в большинстве стран мира, Кямран Агаев был удостоен награды Oracle ACE Director от компании Oracle, число которых в мире составляет менее 120.

Международные эксперты, такие как Озер Гюнал и Бора Сезен, примут участие в следующих мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта.

Data talks состоится 19 сентября в Центре развития электронного правительства на проспекте Ататюрка, 89а. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://kbl.az/kbddpr. Количество регистраций ограничено.