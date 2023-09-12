Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Израиля Ицхаку Герцогу по случаю наступающего еврейского Нового года – Рош ха-Шана. Об этом сообщает сайт главы Азербайджана.

В своем послании президент Азербайджана выразил искренние пожелания благополучия, процветания и достатка дружественному народу Израиля.

«Уверен, что в соответствии с волей наших народов, всегда дорожащих своими национально-духовными ценностями, мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-израильской дружбы и сотрудничества», – говорится в поздравлении президента Азербайджана.