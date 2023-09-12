Выступление главы Минздрава Азербайджана на региональной конференции

Выступая на открытии конференции, председатель AQTA Гошгар Тахмазли сообщил, что за период деятельности агентства был проведен ряд реформ в сфере пищевой безопасности, также в сфере пищевой безопасности обеспечен переход от единой системы управления к управлению единого уполномоченного органа. Тахмазли подчеркнул о важности подхода концепции «Единого здоровья», который в современном мире стал актуальным вопросом обеспечения пищевой безопасности.

В международной конференции наряду с представителями порядка 15 стран также принимают участие руководители соответствующих центральных органов исполнительной власти Азербайджана, свыше 60 представителей FAO, стран - участниц (Турция, Казахстан, Молдова и др.) Координационного комитета по Европейскому региону Комиссии Кодекса (CCEURO), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), UNICEF, Европейской комиссии, Всемирного банка и других организаций.

При совместной организации Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) и регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по Европе и Центральной Азии 14 сентября в Баку начала работу двухдневная региональная конференция на тему «Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе».

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении подчеркнул, что пищевая безопасность играет важную роль в защите здоровья населения и системы здравоохранения от возможных угроз: «Согласно указу президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», обеспечение здорового образа жизни граждан является одной из главных целей. Также в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы пропаганда здорового образа жизни и здорового питания детей определена как одно из основных направлений деятельности для достижения вышеуказанной цели».

Сегодня между Минздравом и Агентством по пищевой безопасности налажено активное сотрудничество в рамках пищевой безопасности с призмы охраны здоровья, в частности, осуществляются мероприятия по пропаганде правильного питания школьников. Подчеркнув важность создания в законодательстве благоприятной среды для бизнеса, производящего здоровую и безопасную пищу, министр отметил, что применение инновационных технологий, создание стимулирующего механизма, различные исследования создают дополнительные возможности для деятельности предприятий в этом направлении: основной деятельностью Комиссии Кодекса является защита здоровья потребителей, добросовестная практика в международной торговле продуктами питания. Оценивая важность мероприятия, Теймур Мусаев сказал: «Кодекс имеет особое влияние на управление качеством продуктов питания на мировом уровне, панельные дискуссии, которые состоятся в рамках конференции, внесут практический вклад в создание Национальной системы кодекса».

Министр сельского хозяйства Азербайджана, представители FAO и ВОЗ в нашей стране, генеральный секретарь по пищевым стандартам секретариата Комиссии Кодекса Алиментариус и другие выступили с аспекта создания норм пищевой безопасности в соответствии с требованиями современной эпохи и управления стандартами, появления прогрессивных вызовов в этой области и применения научно обоснованных стандартов.

В ходе мероприятия были проведены сессии на темы «Инновации в регионе по приоритетам пищевой безопасности», «Роль и использование стандартов для безопасности пищи», «Усиление подхода «Единое здоровье» к пищевой безопасности» и так далее.

Основными целями конференции, которая продлится до 15 сентября, является обсуждение приоритетных вопросов для региона по охране здоровья человека на национальном и международном уровне, повышению информированности о преимуществах научно обоснованных пищевых стандартов, пищевой безопасности в рамках «Концепции единого здоровья», а также ее взаимосвязи со здоровьем растений и животных. В то же время на мероприятии состоялся обмен последними новшествами, связанными с ролью Кодекса, достижениями в области обеспечения пищевой безопасности в Европе и Центральной Азии, а также внедрения стандартов Кодекса.