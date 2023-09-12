Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новых послов в России и Украине, сообщают турецкие СМИ.

Танджу Бильгич, ранее представлявший МИД Турции и служивший послом в Белграде, будет работать в Москве.

Мустафа Левент Бильген, который ранее занимал должности генконсула в Торонто и Нью-Йорке и был послом в Абу-Даби, возглавит дипмиссию в Киеве.

Некоторые эксперты связывают эти назначения с видением текущего главы МИД Турции Хакана Фидана.

Кроме этого, новые послы были назначены в Польше, Марокко и Бурунди.