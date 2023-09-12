Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся на днях судебном заседании свидетелем выступил Вюсал Гусейнов, представитель Исполнительной власти в бакинском поселке Сабунчи. В своих показаниях он заявил, что не знаком с обвиняемыми. По словам Гусейнова, однажды он распорядился снести незаконно строящийся дом в вышеупомянутом поселке. Здание начали сносить, но позже строительные работы возобновили.

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО Səda TV.

«Вскоре мне лично позвонил глава исполнительной власти Адиль Велиев и сказал, что здание принадлежит родственнику Аваза Зейналлы, поэтому вмешиваться не стоит. Я его послушался», - отмечает представитель власти.

Свидетель также сообщил, что указанный земельный участок считается административной территорией поселка Сабунчи и находится на балансе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Кроме этого, неизвестно, получал ли родственник Аваза Зейналлы разрешение у SOCAR и есть ли у исполнительной власти полномочия препятствовать строительству на территории, принадлежащей госкомпании.

Схожие показания следствию озвучил в суде и другой свидетель, также являющийся представителем Исполнительной власти Сабунчинского района. Он рассказал, что общался с владельцем здания Тельманом Велиевым. Последний в разговоре с чиновником признался, что у него нет необходимых документов, зато имеется устное согласие от главы исполнительной власти.

Рашад Алиев, адвокат Зейналлы, подал ходатайство о том, что в показаниях свидетеля имеются противоречия. Суд оставил данное ходатайство на рассмотрении.

Также выяснилось, что в суд были вызваны и другие свидетели по делу: глава Исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев и депутат Имамверди Исмаилов. Однако на заседание они не явились. Судья сообщил, что если такой инцидент повторится, то будет обсуждаться вопрос об их принудительной доставке в суд.

Очередное заседание состоится 15 сентября.