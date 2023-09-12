Россия о росте напряженности в Карабахе

Россия «обеспокоена ростом напряженности в Карабахе» и намерена продолжать контакты с Азербайджаном и Арменией по данному вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы обеспокоены напряженностью, которая неожиданно возникла и имеет тенденцию к росту на некоторых участках. Однако Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку, и призываем обе стороны проявлять сдержанность и действовать в соответствии с принципами тех трехсторонних документов, которые были подписаны два года назад. Учитывая новые реалии, возникшие с тех пор», — заявил Песков.