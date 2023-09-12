Забратский Отелло задушил супругу
14 сентября около 14 часов в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов поселка Забрат Сабунчинского района была задушена Зульфугарова Халида Ширали гызы (1974 г.р.).
Как сообщила пресс-служба МВД haqqin.az, в совершении преступления подозревается супруг погибшей Мамедов Шахнияр Мухаммед оглы (1960 г.р.). Он был задержан сотрудниками полиции.
Согласно предварительным данным, мотивом преступления стала ревность.Ведется расследование.
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