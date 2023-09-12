Израиль ударил по российской базе

Двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате удара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тартус, где находится российская военно-морская база. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство Ortas.

Отмечается, что удар был нанесен по позициям ПВО. Позже сирийская армия заявила, что израильские ракеты ударили по окрестностям Хамы и нанесли лишь некоторый материальный ущерб.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской оппозиции сообщило, что последний удар нанесен рядом с военной базой в южной части Хамы и военным аэропортом Эш-Шайрат на юго-западе центральной провинции Хомс.

"Эта база является одной из главных военно-воздушных баз страны, которую Россия, главный союзник Асада, укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев. За последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены военные силы России", – пишет Reuters.

Официальных комментариев израильских властей относительно этого эпизода не было.