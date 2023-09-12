Находящаяся в Азербайджане делегация во главе с генеральным прокурором Турции Бекиром Шахином совершила визит в Шушу.

Участники визита сообщили, что благодаря славной победе под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева им предоставилась возможность посетить Шушу, при этом они чувствуют радость и гордость от пребывания на этой исторической земле.

Делегация посетила Джыдыр Дюзю, мечети Юхары Говхар ага и Ашагы Говхар ага, Шушинскую крепость, Гянджинские ворота и ряд историко-культурных памятников. Они с сожалением отметили тяжелые последствия вандализма и ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в культурной столице Азербайджана.

В рамках визита делегация также посетила Физулинский район, где ознакомилась с восстановительными работами, масштабными и целевыми проектами, в том числе с новыми жилыми комплексами и другими объектами социального назначения, которые произвели на них большое впечатление.

Гости подчеркнули важность активного участия братской страны в строительных работах как продолжение морально-политической поддержки, оказанной Турцией нашей стране в Отечественной войне.

Официальный визит в Азербайджан делегации во главе с генпрокурором Турции продолжается.