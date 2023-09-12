Леонид Швец, автор haqqin.az 18:56

Поражает серьезность, с которой обсуждается визит в Россию северокорейского лидера. И ладно бы в самой России, там изголодались по ярким событиям: от большого спорта отрезаны, на крупные международные мероприятия начальство не ездит, чтобы не арестовали, Z-артисты бесталанны и не греют. Но и в прочих странах наблюдатели морщат лоб и гадают на таинственных геополитических картах: где прибыль, а где казенный дом. Сама же поездка маленького круглого человечка в персональном поезде с остановками на крупных станциях, где его встречает почетный караул, гомерически смешна. Сам-то он, при всем карикатурном образе, персонаж мрачный и страшный. Неугодные Ким Чен Ыну люди умирают чаще, чем противники Владимира Путина. Некоторых, говорят, прямо из крупнокалиберного пулемета у стенки приканчивают. А вот то, как Россия – ВЕЛИКАЯ Россия! – тянется во фрунт, поедая глазами этого председателя нищего, полуголодного колхоза, это очень смешно. И по стилистике 50-60-х годов прошлого века, и по символике, и по сути.

Ын нынче в настроении позажигать: он и до ковидного карантина не шибко путешествовал, а тут и вовсе засиделся. Вспомнил поездку 2019 года во Владивосток и засобирался в дорогу. Тем более что момент сейчас подходящий, резонанс гарантирован. Лидер КНДР любит резонанс. К пускам ракет, которые поначалу вызывали много шума, уже попривыкли, а короткий политический роман с Трампом, многих тогда развлекший, давно позади. Хотя Дональд до сих пор с румянцем на щеках с удовольствием вспоминает о родственной душе в Северной Корее. Сейчас появился шанс замутить что-нибудь эдакое с Путиным: как в случае с Трампом, Ын ощутил, что его хотят больше, чем он хочет, а это всегда простор для импровизации, для придания еще большего – хотя, казалось, куда еще больше? – веса в собственных глазах и в восхищенных глазах чучхейцев. Дело в том, что Путину позарез нужны снаряды. А у Ына страна традиционно хочет кушать. Она всегда хочет, но после коронавирусных строгостей особенно. Снарядов много, но ими сыт не будешь. В России продукты в наличии. Как тут не помочь друг другу? Санкции Совета Безопасности ООН запрещают такие трюки с КНДР, ну так и Ирану запрещает «шахедами» торговать, а толку-то. Северокорейский лидер под это дело даже храбро заявил на переговорах с Путиным, что «для КНДР первым приоритетом являются отношения с Россией». Тут надо читателям напомнить, что 96,7% торговли Северной Кореи осуществляется с Китаем. Что собой представляет торговля с Россией, несложно представить по цифрам: в 2014 году российско-северокорейский товарооборот составлял 93 миллиона долларов, а в ковидный 2021 год - 45 тысяч. Не шутка, данные российского Forbes. Даже признание Пхеньяном «ЛНР» и «ДНР» не оживило эту тухлятину. Жены чиновников кремлевской администрации за один заход в бутик Милана, когда им туда еще можно было попасть, тратили больше.