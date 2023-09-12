Последний шанс выиграть Volkswagen ID.4 от Kontakt

У вас осталось всего 4 дня, чтобы приобрести товар в магазинах сети и получить назад до 5%, 25% и даже 100% стоимости купленного вами товара. А самый главный суперприз кампании — это электромобиль, получивший звание автомобиля года Volkswagen ID.4, и вы можете забрать его абсолютно бесплатно.

Стоит отметить, что за короткий промежуток со дня начала кампании два автомобиля уже нашли своих владельцев. Первый из них достался Гюляре ханум из Габалинского района, а второй – жителю города Баку Эльвину Гасанову.

На сегодняшний день в рамках кампании получен выигрыш в размере 568 847 манатов.

Еще раз хотим напомнить, что только до 17 сентября вы сможете воспользоваться этими возможностями.

Если и вы хотите вписать свое имя в список счастливчиков, приходите в любой магазин сети Kontakt до окончания кампании и приобретите любой товар наличными с рассрочкой на 3 платежа или в кредит. Испытайте свою удачу прямо в магазине на стенде «Шеш-Гоша»:

Бросив «шеш» (шестерку), вы получаете обратно до 100% стоимости купленного вами товара;

А самое главное, выбросив «шеш-гоша» (две шестерки), вы забираете с собой Volkswagen ID.4 абсолютно бесплатно!

Порой чтобы судьба улыбнулась, достаточно бросить кости.

Впервые в Азербайджане шанс выиграть электромобиль в ваших руках.

Подробную информацию о кампании можно получить здесь.