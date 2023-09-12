Создание газового хаба в Турции откладывается из-за разногласий Москвы и Анкары по поводу того, кто должен им руководить, сообщили агентству Reuters два источника на условиях анонимности.

Один из источников сообщил, что стороны спорят друг с другом за то, кто будет управлять хабом.

«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять центром», — сказал анонимный источник, который не был уполномочен общаться со СМИ.

Другой близкий к «Газпрому» источник признал наличие «проблемы» в вопросах управления.

По заявлению агентства Reuters, «Газпром» и Министерство энергетики Турции не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил эту идею в октябре 2022 года, вскоре после того, как взрывы повредили газопровод «Северный поток», соединяющий Россию с Германией через Балтийское море.

Россия рассматривает этот хаб как способ перенаправить свой экспорт газа в то время, когда европейские страны резко сократили свои закупки голубого топлива. Москва надеется продавать некоторое количество газа через Турцию странам, которые не хотели бы покупать напрямую у России.