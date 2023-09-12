Заместитель Тер-Петросяна сделал сенсационное признание
В канун операции по захвату азербайджанского города Шуша в мае 1992 года власти Армении начали идеологическую подготовку, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение. С этой целью Ереван выступил с заявлениями, что якобы согласен на «автономию Карабаха». Агентство Turan пишет, что в этом признался бывший член команды экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, его правая рука Левон Зурабян.
На своей странице в Facebook он пишет: «В марте 1992 года Тер-Петросян заявил российской газете «Комсомольская правда», что полная автономия Нагорного Карабаха может быть «приемлема как для Карабаха, так и Азербайджана». Я уже комментировал это заявление в 2010 году, когда оно было выдвинуто тогдашними властями в качестве обвинения. Через два месяца после этого заявления (Тер-Петросяна – ред.) мы… (захватили – ред.) Шушу. Я говорил, что данное военное действие уже было подготовленным, а заявление озвучено всего лишь как компонент информационного обеспечения военных действий. Чтобы сказать больше, мне придется раскрыть государственные тайны, чего я, естественно, делать не буду».
Turan напоминает, что 7 мая 1992 года тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян прибыл в Тегеран, где подписал «Совместное заявление глав государств». Этот документ, подготовленный при посредничестве президента Ирана Али-Акбара Хашеми Рафсанджани, был подписан и.о. президента Азербайджана Ягубом Мамедовым и президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Документ предполагал прекращение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, решение всех спорных вопросов должно было регулироваться на основе принципов ОБСЕ и Устава ООН. Более того, стороны договорились открыть все коммуникации в регионе. Однако через несколько часов, в ночь на 8 мая армяне атаковали Шушу, и на следующий день город был захвачен.
Агентство указывает, что до сих пор власти Армении утверждали, что не санкционировали эту операцию и даже были против, но якобы карабахские армяне сами по своей инициативе провели эту «операцию».