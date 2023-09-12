Заместитель Тер-Петросяна сделал сенсационное признание

В канун операции по захвату азербайджанского города Шуша в мае 1992 года власти Армении начали идеологическую подготовку, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение. С этой целью Ереван выступил с заявлениями, что якобы согласен на «автономию Карабаха». Агентство Turan пишет, что в этом признался бывший член команды экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, его правая рука Левон Зурабян.

На своей странице в Facebook он пишет: «В марте 1992 года Тер-Петросян заявил российской газете «Комсомольская правда», что полная автономия Нагорного Карабаха может быть «приемлема как для Карабаха, так и Азербайджана». Я уже комментировал это заявление в 2010 году, когда оно было выдвинуто тогдашними властями в качестве обвинения. Через два месяца после этого заявления (Тер-Петросяна – ред.) мы… (захватили – ред.) Шушу. Я говорил, что данное военное действие уже было подготовленным, а заявление озвучено всего лишь как компонент информационного обеспечения военных действий. Чтобы сказать больше, мне придется раскрыть государственные тайны, чего я, естественно, делать не буду».