США сочли переговоры Путина и Ким Чен Ына позором

По данным США, Путин стремится получить оружие и боеприпасы из КНДР. «Я не думаю, что, начиная войну, Путин предвидел, что через полтора года ему придется попрошайничать по миру и просить о помощи мировых изгоев, таких как Ким Чен Ын», – заявил Миллер.

Миллер также утверждает, что Россия, возможно, предоставит КНДР обратную помощь, что будет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которую Москва поддержала.

В ходе встречи, на которой Ким прибыл на бронепоезде, Путин высказался, утверждая, что «старый друг лучше новых двух». В свою очередь, Ким Чен Ын призвал Путина к совместной борьбе против империализма.

Это был первый российско-северокорейский саммит с 2019 года.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи ответил на обвинения о том, что Россия ввела санкции против Пхеньяна: «Санкции объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будем развивать с Корейской Народно-Демократической Республикой равноправное, справедливое взаимодействие».

Стоит отметить, что в 2017 году Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.