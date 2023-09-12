США сочли переговоры Путина и Ким Чен Ына позором
Полтора года назад Путин начал войну, думая, что он восстановит славу Российской империи. Но он провалился во всех своих максималистских империалистических целях, и теперь, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он молит Ким Чен Ына о помощи. Именно так прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
По данным США, Путин стремится получить оружие и боеприпасы из КНДР. «Я не думаю, что, начиная войну, Путин предвидел, что через полтора года ему придется попрошайничать по миру и просить о помощи мировых изгоев, таких как Ким Чен Ын», – заявил Миллер.
Миллер также утверждает, что Россия, возможно, предоставит КНДР обратную помощь, что будет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которую Москва поддержала.
В ходе встречи, на которой Ким прибыл на бронепоезде, Путин высказался, утверждая, что «старый друг лучше новых двух». В свою очередь, Ким Чен Ын призвал Путина к совместной борьбе против империализма.
Это был первый российско-северокорейский саммит с 2019 года.
Глава МИД России Сергей Лавров после встречи ответил на обвинения о том, что Россия ввела санкции против Пхеньяна: «Санкции объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будем развивать с Корейской Народно-Демократической Республикой равноправное, справедливое взаимодействие».
Стоит отметить, что в 2017 году Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.