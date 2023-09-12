Липаритян: «Предложение Ильхама Алиева приемлемо для армян»

Международное сообщество всегда было на стороне Азербайджана, но армяне не хотели слушать и ставили перед собой заведомо невыполнимые цели. Так сказал в ходе выступления в Центре арменоведения в штате Массачусетс (США) бывший советник экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна Жирайр Липаритян.

По словам Липаритяна, «президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что наши внутренние проблемы вас не касаются. С этим согласно и международное сообщество. Нынешнее предложение Алиева приемлемо для армян».

«Реальность такова, что международное сообщество, включая Совет Безопасности ООН, а также наши друзья, такие как Россия, Франция, Иран, Греция и Кипр, всегда говорили, что Карабах не будет независимым и что он является частью Азербайджана. Но мы не слушали их, мы слушали только самих себя. …Мы просто говорили миру, что они должны сделать для нас. Мы чувствовали себя комфортно в роли жертвы. …Мы не можем позволить себе роскошь говорить: «Я хочу то или это».

Липаритян уверен, что с Азербайджаном можно подписать соглашение, отметив, что нынешнее предложение президента Ильхама Алиева является приемлемым для армян.