Американского посла вызвали в МИД России

В МИД России вызвали посла США Линн Трейси. Ей сообщили, что Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн, первый и второй секретари посольства США, были объявлены персонами нон грата, сообщают российские СМИ.

Дипломатам было предписано покинуть Россию в течение семи дней. Причиной стало обвинение в «незаконной деятельности».

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р.Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации», – сообщили в МИД РФ.

Послу Трейси также сообщили о «противоправной активности дипломатического представительства США», обвинив в том числе и во «вмешательстве во внутренние дела» России.