Новое заявление Минобороны Азербайджана: на границе напряженно

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 14 сентября в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Хачик Кешишкендского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, отметили в Минобороны.