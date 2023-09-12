Новое заявление Минобороны Азербайджана: на границе напряженно
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 14 сентября в 14:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Хачик Кешишкендского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, отметили в Минобороны.
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