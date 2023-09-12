Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично появиться на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН, которая стартует на следующей неделе. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в украинской власти.

Издание предлагает назвать визит «специальной дипломатической операцией». Его цель — «использовать обаяние» украинского президента во встречах один на один, чтобы убедить руководителей ряда колеблющихся стран поддержать Украину. Кроме того, Зеленский планирует произнести речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что основную проблему составляют большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые не хотят портить отношения ни с кем из крупных держав, боясь навредить собственным национальным интересам. Даже те из них, кто на словах осудили российское вторжение, так и не предприняли значимых экономических и дипломатических шагов в поддержку своих слов. Именно они обеспечивают Москву потоками денег.

«Чтобы обеспечить всеобъемлющий, долговременный мир, нам нужна больше, чем политическая поддержка Запада. Мы должны привлечь много стран, в том числе с Глобального Юга, потому что их голоса имеют значение», – сказал неназванный чиновник, с которым говорили журналисты.

Одна из главных задач этой поездки – лично презентовать мировым лидерам украинский мирный план, состоящий из 10 пунктов.

«Не обязательно, чтобы страны одобрили все 10 пунктов плана. Они могут выбрать различные моменты, которые им удобны, и объединить усилия, чтобы продвигать и внедрять их», – сказал собеседник агентства.

Вторая важная задача — это поиск новых механизмов для экспорта украинского зерна после закрытия Черноморского зернового коридора. В частности, Зеленский надеется убедить страны Глобального Юга давить на Кремль, чтобы тот прекратил свои агрессивные действия в Черном море, которые привели к скачку цен на продовольствие в мире.

Также источники сообщают, что во время нынешней Генассамблеи состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теме Украины, на которое пригласят Зеленского. Однако это еще не согласовано.