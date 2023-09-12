Зеленский готовится к «специальной дипломатической операции» Politico

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично появиться на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН, которая стартует на следующей неделе. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в украинской власти.

Издание предлагает назвать визит «специальной дипломатической операцией». Его цель  «использовать обаяние» украинского президента во встречах один на один, чтобы убедить руководителей ряда колеблющихся стран поддержать Украину. Кроме того, Зеленский планирует произнести речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что основную проблему составляют большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые не хотят портить отношения ни с кем из крупных держав, боясь навредить собственным национальным интересам. Даже те из них, кто на словах осудили российское вторжение, так и не предприняли значимых экономических и дипломатических шагов в поддержку своих слов. Именно они обеспечивают Москву потоками денег.

«Чтобы обеспечить всеобъемлющий, долговременный мир, нам нужна больше, чем политическая поддержка Запада. Мы должны привлечь много стран, в том числе с Глобального Юга, потому что их голоса имеют значение», – сказал неназванный чиновник, с которым говорили журналисты.

Одна из главных задач этой поездки – лично презентовать мировым лидерам украинский мирный план, состоящий из 10 пунктов.

«Не обязательно, чтобы страны одобрили все 10 пунктов плана. Они могут выбрать различные моменты, которые им удобны, и объединить усилия, чтобы продвигать и внедрять их», – сказал собеседник агентства.

Вторая важная задача — это поиск новых механизмов для экспорта украинского зерна после закрытия Черноморского зернового коридора. В частности, Зеленский надеется убедить страны Глобального Юга давить на Кремль, чтобы тот прекратил свои агрессивные действия в Черном море, которые привели к скачку цен на продовольствие в мире.

Также источники сообщают, что во время нынешней Генассамблеи состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное теме Украины, на которое пригласят Зеленского. Однако это еще не согласовано.