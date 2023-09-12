InMerge Innovation Summit при спонсорстве Kapital Bank

Целью проекта является обмен инновациями в области технологий, установление прочных связей и стимулирование развития отрасли в Азербайджане.

InMerge Innovation Summit, создающий динамику в мире инноваций, пройдет при спонсорстве первого банка Азербайджана – Kapital Bank. Саммит, который проводится в Азербайджане уже третий год, объединяет ведущие мировые технологические компании, лидеров отрасли, стартапы и новаторов.

В саммите примут участие международные эксперты, в частности, президент одной из успешных компаний электронной коммерции Trendyol Group Четин Чаглайан, известный спикер TED Майкл Рингель, основатель Shazam Крис Бартон. Среди гостей InMerge Innovation Summit - известный компьютерный инженер Стив Возняк, один из основателей компании Apple. Он расскажет о последних событиях в области инноваций и личных проектах.

На мероприятии своими мыслями и опытом поделятся министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

На саммите будут представлены презентации по электронной коммерции, страховым технологиям, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и многим другим темам, также состоятся дискуссии и семинары.

Мероприятие пройдет в Бакинском Конгресс-центре с 30 ноября по 1 декабря. Приобрести билеты и получить дополнительную информацию можно на сайте inmerge.az.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.