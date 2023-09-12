ВСУ взяли Андреевку

Вооруженные силы Украины освободили Андреевку, которая расположена к югу от Бахмута. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram в четверг, 14 сентября.

Маляр рассказала, что ВСУ продвигаются вперед на Бахмутском направлении. На северном фланге российские войска пытаются восстановить утраченные позиции, а на южном успешно идут вперед украинские бойцы. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки.

«И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях», – сообщила замминистра.