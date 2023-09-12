В Мингячевирском учебно-тренировочном центре «Кюр» завершился чемпионат Азербайджана по гребле. Соревнования прошли при совместной организационной поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли Азербайджана.

Во второй день соревнований спортсмены состязались в заплывах на байдарках и каноэ.

Отметим, что в чемпионате приняли участие около 100 спортсменов из Баку и Мингячевира. Победителей наградили медалями и дипломами. Отличившиеся спортсмены получили шанс побороться на международной Мингячевирской регате, которая пройдет в октябре.