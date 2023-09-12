В Казахстане «отменили» команду КВН: они выступали в «ДНР»
В Казахстане отменены выступления команды КВН «Камызяки» после их участия в мероприятиях в самопровозглашенной «ДНР», сообщает BBC.
Отмена концертов в Алматы и Астане произошла из-за недовольства местных жителей и инициированной петиции против этих концертов. Об этом сообщает компания-организатор Vi Project.
13 сентября главные платформы Казахстана сняли с продаж билеты на выступления «Камызяк».
Петиция на сайте Аlash.online, требующая отмены концертов, указывает на высмеивание казахского языка Азаматом Мусагалиевым и Нурланом Сабуровым на ТНТ, а также участие команды в мероприятиях в Донецке.
Документ собрал более 18 тыс. подписей.
Ранее уже были случаи отмены выступлений российских артистов в Казахстане из-за позиции по украинскому вопросу. Так, в июне был отменен концерт певца Григория Лепса.