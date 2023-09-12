В Грузии обвиняют экс-посла США

Кобахидзе отметил, что после ухода Дегнан из Грузии посольство США стало более объективно относиться к событиям, в частности, опровергло информацию о создании американской военной базы в стране.

«Вы помните, как Келли Дегнан наносила вред грузино-американским отношениям, а после ухода Дегнан вы увидели, что посольство распространяло объективную информацию и разоблачало коллективное «Национальное движение» во лжи, чего раньше не происходило. Надеюсь, что новый посол также будет объективно работать над углублением грузино-американских отношений», — подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Стоит отметить, что Келли Дегнан часто сталкивалась с критикой от «Грузинской мечты». Отвечая на вопрос о критике со стороны правящей партии в интервью «Радио Свобода», она заявила: «Политики говорят то, что говорят – даже когда знают, что это неправда. Я не принимаю это на свой счет».

Она также подчеркнула, что значение имеет мнение народа Грузии.