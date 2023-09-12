Маск переругался и с Тайванем

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву раскритиковал заявление Илона Маска о статусе Тайваня. Ранее Маск заявил, что остров является неотъемлемой частью Китая, пишет TheGuardian.

Ранее Маск выступил с комментариями к саммиту All-In в Лос-Анджелесе.

«Их политика [Пекина] заключалась в воссоединении Тайваня с Китаем. С их точки зрения, возможно, это [Тайвань] что-то наподобие Гавайев или чего-то в этом роде, как неотъемлемая часть Китая, которая не является частью Китая главным образом потому, что ... Тихоокеанский флот США силой пресек любые попытки воссоединения», — сказал американский миллиардер.

В своем сообщении на платформе X (бывший Twitter), Ву заявил: «Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!».

Он также выразил надежду на то, что Маск обратится к Китаю с просьбой «открыть X для своего народа».

Джозеф Ву напомнил Маску отказ предоставить Украине доступ к его спутниковой сети Starlink в Крыму, что могло бы помочь украинским силам атаковать российский флот: «Возможно, он считает, что запрет — это хорошая политика, как в случае с отключением Starlink, чтобы помешать контрудару Украины против России».