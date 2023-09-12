Араик Арутюнян в черном списке Украины

Украина внесла бывшего главаря карабахских сепаратистов Араика Арутюняна в базу «Миротворец».

Согласно данным базы, Араик Арутюнян обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также признан «пособником российско-фашистских захватчиков и террористов» и как «соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

«Открыто поддерживал все захватнические планы Путина и агрессивный курс внешней политики России…», подчеркивается в информации.

В разделе «Семья» указаны обе жены Арутюняна: Кристине Арутюнян, с которой он состоит в официальном браке и проживает в городе Ханкенди, и неофициальная в Ереване - Лиана Адамян. Как свидетельствует значок «SBU» внизу ориентировки, инициатором внесения Арутюняна в базу «Миротворец» является Служба безопасности Украины.