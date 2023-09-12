Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:50

В США все громче начинают звучать голоса тех, кто призывает Джо Байдена отказаться от участия в выборах 2024 года. И это далеко не только его политические противники из числа республиканцев, сторонников Дональда Трампа, которые не пропускают ни одного ляпа, которыми известен Байден. То он скажет, что Россия проигрывает войну не Украине, а Ираку, то предлагает построить железную дорогу через Индийский океан. И таких примеров — несть числа. Однако на этой неделе неожиданно к хору, призывающему Байдена не пытаться добиться переизбрания, присоединился известный колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус, который считается любимым журналистом президента. Свое мнение, опубликованное в столичном издании, он так и озаглавил «Президент Байден не должен участвовать в выборах 2024 года».

Сказал, как отрезал. Но при этом колумнист признается, что дает такой совет хозяину Белого дома с великой печалью. Потому что Байден является выдающимся президентом, который добился впечатляющих успехов за время своего правления. Игнатиус перечисляет самые главные из них – Байден избавил Америку от Дональда Трампа; он возглавил демократов, которые не позволили приспешникам экс-президента добиться впечатляющей победы на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году; его Министерство юстиции систематически расследовало провокационную роль, которую Трамп сыграл во время атаки на Конгресс 6 января 2021 года, а теперь федеральные следователи ведут Трампа к тюремному заключению по четырем уголовным делам. Наконец, Байден показал себя умелым политиком как внутри страны, так и во внешней политике. В чудовищно разделенной Америке он управлял, находясь на позициях политического центра и «неожиданно крепкой рукой» решал главные законодательные дела, накопившиеся за десятилетия. Он также соблюдал «деликатный баланс», помогая Украине, но не позволяя Соединенным Штатам быть вовлеченными в войну. И при всем при этом Игнатиус призывает Байдена и его вице-президента Камалу Харрис отказаться от участия в выборах. Если, по его мнению, эта пара будет пытаться добиться переизбрания в 2024 году, она может свести на нет свое главное достижение — то, что Трамп сошел с политической арены страны.

Причин советовать Байдену не идти на выборы, по крайней мере, две. Первая — это, конечно, его возраст: в случае своей победы Байден приступит к своему второму сроку, когда ему будет 82 года. По последним данным опросов Associated Press - NORC, 77 процентов американцев - из них 69 процентов демократов, считают, что Байден слишком стар, чтобы руководить страной еще четыре года. И это не только данные, которыми с удовольствием оперирует прореспубликанский телеканал Fox, - об этом постоянно идут «разговоры на кухне» между избирателями по всей стране. И вторая ахиллесова пята Байдена - это неудачный выбор Камалы Харрис в качестве «вице». Она весьма непопулярна в США, никакой успешной работы у нее за это время не было замечено, но главное - то, что она не смогла найти дорожку к сердцам американцев. Игнатиус, возможно, наступает на горло своей песне, рекомендуя Байдену найти более дееспособного второго человека в команде. Например, по мнению колумниста, вице-президентом могли бы быть мэр Лос-Анджелеса Карен Басс или министр торговли Джина Раймондо. То есть, как можно понять совет автора, если Байден поменяет вице-президента, то у него еще могут быть шансы - независимо от возраста - победить в 2024-м.

Время уходит. Через месяц, резюмирует журналист, возможно, будет поздно. И опять же, петляя в собственной логике, автор пишет, что у Байдена сейчас нет альтернативы, но он должен использовать остающиеся месяцы, чтобы протестировать возможных кандидатов на демократических праймериз. Но главным вопросом, который стоит сейчас перед всеми его сторонниками: кто является лучшим кандидатом, чтобы остановить неукротимого Дональда Трампа? Это было главным в 2019 году, когда Байден впервые решил участвовать в выборах, остается и сейчас. Проблема в том, что помимо самого Джо никаких других политиков, которые могли бы побороться с Трампом, не видно и на горизонте. Более того, в тех же кухонных разговорах рядовые избиратели-демократы, насколько можно судить по отрывочным данным, признаются, что старик Байден все еще остается лучшим для того, чтобы победить Трампа. Как говорится, он стар, но он и суперстар. И с этим утверждением в противовес Игнатиусу выступил не менее известный автор - Сидни Блюменталь, в прошлом советник президента Билла Клинтона. В британской газете The Guardian он опубликовал обширную статью под заголовком «Демократы должны понять, что альтернативы Байдену нет. Понять и встряхнуться». Блюменталь признает (трудно это отрицать), что Байден - это не рок-легенда Мик Джаггер, которому также 80 лет. Его волосы становятся все тоньше, походка становится не слишком уверенной. Его легкое заикание, которое он вроде бы преодолел в детском возрасте, временами возвращается. Но в данных опросов общественного мнения в отношении Байдена, пишет Блюменталь, видится откровенный парадокс. Практически никто из избирателей-демократов не выступал когда-либо с какими-либо жалобами или претензиями в отношении президентства Байдена. Нет ни одной фракции в Демократической партии, которая требовала бы его отставки. Нет ни одной группы реально мыслящих людей в Конгрессе, которая хотела бы его утопить (предполагаемый импичмент, подготовку к которому якобы начал спикер Кевин Маккарти, – очевидная пустышка, которая не ведет ни к чему). И, конечно, нет ни одной дееспособной персоны, которая могла бы быть противопоставлена Байдену.