Турецкие компании попали под санкции

Правительство США ввело санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции.

Их подозревают в том, что они помогают России обходить санкции, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минфина США.

В перечень попали турецкие компании Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi за поставки товаров двойного назначения российским компаниям; Denkar Ship Construction за предоставление услуг по ремонту судов, которые связаны с российским Минобороны; судостроительное агентство ID Ship Agency и его владелец Илкер Догруйол CTL Limited, которая, по данным Вашингтона, является посредником, поставляющим электронные компоненты американского и европейского происхождения компаниям в России.