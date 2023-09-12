Главные умы планеты обсудили искусственный интеллект

Глава Tesla и сооснователь разработавшей ChatGPT фирмы OpenAI Илон Маск на закрытой встрече в Сенате Конгресса США с участием ведущих представителей техсектора предложил создать в стране федеральное агентство по надзору за развитием искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Маска, такое агентство можно сравнить с рефери, который будет следить за тем, чтобы компании действовали безопасно и в интересах всего общества.

Во встрече также участвовали основатель Microsoft Corp. Билл Гейтс, ее руководитель Сатья Наделла, глава Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, руководитель Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Дженсен Хуан, глава Google Сундар Пичаи, бывший CEO этой входящей в Alphabet Inc. компании Эрик Шмидт и руководитель OpenAI Сэм Альтман.