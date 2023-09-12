Эрдоган рассказал, сколько он спит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спит всего 5-6 часов в день, заканчивает работу поздно ночью, иначе, по его словам, нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие.

«Административная власть в стране - это не та профессия, которой можно заниматься только в рабочее время. Я ожидаю, что вы будете работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, с темпом и мотивацией работать и баллотироваться в тех округах, где вы нас представляете.

Вот как я работаю как президент. Я сплю 5-6 часов. Иногда ухожу домой в 12, иногда в час ночи. Иначе я не могу. Иначе нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие», - сказал Эрдоган, выступая на церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов в президентском комплексе в Анкаре.