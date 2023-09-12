AZAL рассказала депутатам о своей трансформации
14 сентября состоялась встреча между руководством ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и депутатами Милли Меджлиса.
Выступивший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов отметил важность развития авиационной промышленности как одной из основных отраслей экономики страны и подчеркнул роль AZAL в этом процессе.
Одной из ключевых тем встречи стал план трансформации AZAL на 2022-2030 годы. Временно исполняющий обязанности президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Самир Рзаев рассказал о сложностях, с которыми сталкивается авиационная промышленность, в том числе о стратегии и планах AZAL на ближайшие годы с целью укрепления позиций на рынке и по укреплению своих позиций на рынке и удовлетворению запросов пассажиров.
«К 2030 году мы планируем постепенно выводить из эксплуатации старые самолеты и строить наш флот из 30 новых широко- и узкофюзеляжных воздушных судов. Расширение нашего флота позволит нам открывать новые маршруты, а также обеспечит большую гибкость в планировании и управлении нашей маршрутной сети. Другим важным направлением нашей стратегии является создание единого авиапарка, состоящего из 2 типов самолетов», - сказал Самир Рзаев. Он добавил, что такой авиапарк, в первую очередь, поможет снизить затраты на обучение персонала и техническое обслуживание воздушных судов, а также позволит повысить эффективность эксплуатации и качество обслуживания.
Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, выступивший на встрече, направил всем участникам приветствие председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. По его словам, встреча в таком формате с руководством AZAL проводится впервые. Первый вице-спикер выразил уверенность в том, что такие встречи помогут решить ряд вопросов. Он подчеркнул необходимость обеспечения комфортных условий полета, высокого уровня обслуживания и безопасности пассажиров. Также он указал, что авиакомпания должна стремиться к постоянному совершенствованию и улучшению качества обслуживания, чтобы удовлетворить потребности и ожидания пассажиров.
Стороны также рассмотрели вопросы, связанные с расширением маршрутной сети, модернизацией авиапарка и ценовой политикой авиакомпании. Была подчеркнута необходимость разработки гибкой и конкурентоспособной ценовой стратегии, которая позволит привлечь больше пассажиров и обеспечить им выгодные пассажирские авиаперевозки.
Кроме того, участники встречи обговорили объединение «Азербайджанских Авиалиний» и Buta Airways в единый бренд AZAL, преимущества и возможности, которые получат пассажиры. Было также оговорено, что это позволит авиакомпании более эффективно работать на рынке и предлагать клиентам единый и узнаваемый бренд.
Временно исполняющий обязанности президента AZAL Самир Рзаев подчеркнул, что встреча с депутатами как представителями народа будет играть важную роль в принятии решений, влияющих на авиационную промышленность, и выразил готовность сотрудничать с парламентариями и другими заинтересованными сторонами для дальнейшего развития и совершенствования деятельности авиакомпании, в том числе для достижения общих целей.
Затем члены Милли Меджлиса ознакомились с деятельностью Управления воздушного движения «Азераэронавигация», обеспечивающего безопасность полетов в воздушном пространстве Азербайджана.