AZAL рассказала депутатам о своей трансформации

Выступивший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов отметил важность развития авиационной промышленности как одной из основных отраслей экономики страны и подчеркнул роль AZAL в этом процессе.

Одной из ключевых тем встречи стал план трансформации AZAL на 2022-2030 годы. Временно исполняющий обязанности президента ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Самир Рзаев рассказал о сложностях, с которыми сталкивается авиационная промышленность, в том числе о стратегии и планах AZAL на ближайшие годы с целью укрепления позиций на рынке и по укреплению своих позиций на рынке и удовлетворению запросов пассажиров.

«К 2030 году мы планируем постепенно выводить из эксплуатации старые самолеты и строить наш флот из 30 новых широко- и узкофюзеляжных воздушных судов. Расширение нашего флота позволит нам открывать новые маршруты, а также обеспечит большую гибкость в планировании и управлении нашей маршрутной сети. Другим важным направлением нашей стратегии является создание единого авиапарка, состоящего из 2 типов самолетов», - сказал Самир Рзаев. Он добавил, что такой авиапарк, в первую очередь, поможет снизить затраты на обучение персонала и техническое обслуживание воздушных судов, а также позволит повысить эффективность эксплуатации и качество обслуживания.