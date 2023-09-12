США готовы расширить оборонную помощь Армении

Пока слишком рано судить, меняет ли Армения своё отношение к России, но Вашингтон добивается того, чтобы это произошло, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

При этом Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить (отношения между США и Арменией) именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла «о партнёрстве с нами, а не с Россией».

По её словам, США должны расширить спектр помощи Армении настолько, насколько это возможно.

«Нам необходимо увеличить спектр помощи, которую мы предоставляем Армении, будь то помощь в развитии, будь то оборонное партнёрство, работа в сфере безопасности. Расширить их настолько, насколько это возможно», - сказала Ким.