Исторический успех Азербайджана на чемпионате Европы по шахматам У нас треть всех золотых медалей!; фото
В румынском городе Мамая завершился юношеский чемпионат Европы по шахматам среди участников в возрасте от 8 до 18 лет.
Сборная Азербайджана завоевала семь медалей, из которых четыре золотые. Наши шахматисты выиграли треть разыгрываемых на чемпионате Европы золотых наград!
Также это лучший результат Азербайджана на юношеском Евро. Никогда ранее наша команда не завоевывала четыре золотые медали.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Магомед Кязымзаде (U-8), Хаган Ахмед (U-12), Рустам Рустамов (U-14) и Мехрибан Ахмедлы (U-8).
Серебро у Хазара Бабазаде (U-18) и Аян Аллахвердиевой (U-18). Бронза в активе Саадат Баширли (U-12).
Всего в чемпионате Европы участвовали 928 шахматистов и шахматисток из 47 стран. Три золота у Польши, два – у Румынии, по одному – у Грузии, Латвии и Армении.