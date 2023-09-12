В румынском городе Мамая завершился юношеский чемпионат Европы по шахматам среди участников в возрасте от 8 до 18 лет.

Сборная Азербайджана завоевала семь медалей, из которых четыре золотые. Наши шахматисты выиграли треть разыгрываемых на чемпионате Европы золотых наград!

Также это лучший результат Азербайджана на юношеском Евро. Никогда ранее наша команда не завоевывала четыре золотые медали.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Магомед Кязымзаде (U-8), Хаган Ахмед (U-12), Рустам Рустамов (U-14) и Мехрибан Ахмедлы (U-8).