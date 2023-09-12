Байден назначит спецпредставителя по Украине

Издание отмечает, что новая должность свидетельствует о том, что администрация Байдена обеспокоена долгосрочным экономическим выживанием Украины, несмотря на продолжающуюся войну с Россией.

В своем заявлении Байден отметил, что Прицкер "будет направлять усилия США по восстановлению украинской экономики", работая с правительством Украины, союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором.

По словам одного из высокопоставленных представителей администрации, который говорил на условиях анонимности, поскольку назначение еще не было официальным, 64-летняя Прицкер будет поощрять инвестиционные стратегии в Украине, а также привлекать государственные и частные инвестиции из других стран.

В ближайшие недели она планирует посетить Украину, чтобы оценить состояние ее экономики и встретиться с политическими и деловыми лидерами.

Белый дом объявит о назначении Прицкер в четверг. Она будет работать в Госдепартаменте, подчиняясь госсекретарю Энтони Блинкену.