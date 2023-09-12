Украина готовится к деоккупации Крыма

Вооруженные силы Украины продолжают готовиться к деоккупации Крымского полуострова и выполняют для этого три ключевых задания, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, задачи заключаются в необходимости открыть небо над полуостровом, чтобы иметь возможность активно уничтожать российские военную и складскую инфраструктуру, для чего украинские военнослужащие уничтожают противоракетные комплексы и системы ПВО, в том же числе и «Триумф».

Глава Офиса также заявил о необходимости прекратить непрерывное снабжение ресурсов и резервов в зоне активных боевых действий, для чего уничтожается транспортная логистика террористов и незаконные объекты вроде Крымского моста;

Подоляк добавил, что Украине следует изгнать остатки Черноморского флота из территориальных вод Крыма и восстановить статус Черного моря как моря внешней юрисдикции, для чего демонтируется инфраструктура и уничтожаются российские военные корабли.