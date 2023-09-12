Азербайджанская армия вновь пресекла провокации армян

14 сентября около 19:35 подразделения ВС Армении с позиций в направлении Чемберекского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Заманлы Кедабекского района, сообщили в Минобороны.

Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, с 19:05 по 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть траншеи напротив позиций азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

В результате предпринятых подразделениями азербайджанской армии мер эти работы были прекращены.