Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:56

На протяжении последних дней премьер-министр Армении Никол Пашинян дал несколько интервью западным СМИ, в которых сделал ряд заявлений касательно роли России в регионе. Эти заявления явно не устроили Москву. Если в интервью La Repubblica Пашинян заявил, что ставить Армению в зависимость от России в плане безопасности было стратегической ошибкой, то корреспонденту Politico армянский премьер сказал, что российская миротворческая миссия в Карабахе в целом «провалилась»; впрочем, было отмечено, что невозможно доказать, была бы ситуация с безопасностью в регионе лучше, чем сейчас, если бы там вовсе не было миротворцев. Кроме того, Пашинян заявил, что Ереван больше не верит в роль Москвы в качестве гаранта безопасности и поэтому ищет другие возможности для обеспечения будущего своей страны.

На эти заявления Пашиняна отреагировали члены российского Совета Федерации. Так, зампредседателя комитета по международным делам верхней Палаты российского парламента Владимир Джабаров заявил, что «мир в Карабахе стал возможным благодаря российским миротворцам». «Для начала стоит вспомнить, что в ноябре 2020 года именно российские миротворцы спасли народ Нагорного Карабаха от, по сути, физического уничтожения. Благодаря им были прекращены военные действия, на карабахской земле воцарился пусть и хрупкий, но мир. И до сих пор благодаря присутствию наших миротворцев люди в Нагорном Карабахе живут под спокойным небом», — сказал Джабаров в интервью «Парламентской газете». Российский сенатор также прокомментировал возможность новой войны в Карабахе. По его словам, «пока там стоят российские миротворцы, война невозможна». Также Джабаров ответил на вопрос об условиях, при которых миротворцы могут быть выведены из Карабаха.

«Здесь должно сойтись сразу несколько факторов, – отметил он. – Для начала этого должны захотеть и жители Нагорного Карабаха, и власти Армении, и власти Азербайджана. Тогда наши миротворцы должны будут покинуть регион. Но, честно говоря, пока серьезных предпосылок к этому я не вижу». Следует отметить, что Джабаров допустил здесь ошибку. В трехстороннем заявлении от 10 ноября четко прописаны условия, при которых миротворцы могут быть выведены из Карабаха. Согласно данному документу, их мандат может быть продлен, если хотя бы одна из сторон (Баку или Ереван) не возражает. Ничего не говорится о продлении пребывания миротворцев в регионе в зависимости от желания армянских жителей Карабаха. Другой член Совета Федерации, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, отреагировав на заявления Пашиняна, сказал, что «только Россия может быть реальным гарантом безопасности армянского народа». Вместе с тем сенатор отметил, что «США, понимая, что рано или поздно украинская авантюра закончится, причем не в их пользу, готовят новые участки напряжения».