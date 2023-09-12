Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. Причина — разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им управлять.

«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом», - сказал собеседник агентства Reuters на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к «Газпрому», признал наличие «проблемы» в вопросах управления.

Газовый хаб предложил создать президент России Владимир Путин в октябре 2022 года. По итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла 4 сентября 2023 года в Сочи, господин Путин сказал, что «Газпром» предоставил турецкой компании Botas «дорожную карту» по предстоящему строительству.