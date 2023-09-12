У родителей в Хатаинском районе Баку отобрали двух детей 5 и 11 лет и поместили их в приют, сообщили в Общественном объединении Təmiz Dünya.

Сообщается, что родители подвергали своих чад физическому и психологическому насилию, в частности, у одного из детей сломан нос. Сообщается, что у родителей также есть 6-месячный ребенок.

«Имеются кадры жестокого обращения с детьми. Каждый из родителей регулярно избивал их. Сейчас здоровье детей не в порядке, они страдают от полученных травм».

Сообщается, что сотрудники Министерства труда и соцзащиты ведут проверку в отношении родителей, детей направили на экспертизу.

В правоохранительных органах предлагают также отобрать у родителей-извергов и младшего ребенка. В отношении родителей в ближайшее время примут меры в соответствии с законом.