Зеленский встретится с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени встретится с лидером США Джо Байденом, сообщает американский телеканал NBC.
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Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени встретится с лидером США Джо Байденом, сообщает американский телеканал NBC.
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