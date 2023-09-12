В Германии отреагировали на «выборы» в Карабахе

Федеральное правительство Германии не признает ни «независимость» Карабаха, ни проведенные там недавно «выборы», заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства ФРГ.

В МИД отметили, что «Германия, наряду с партнерами по Европейскому Союзу, поддерживает усилия по достижению долгосрочного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном на основе территориальной целостности обоих государств в рамках их признанных на международном уровне границ».