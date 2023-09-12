Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:44

Проект Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан и Нахчыван, в последнее время широко обсуждается в Турции. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая накануне на Мультимодальном транспортно-логистическом форуме, организованном Организацией тюркских государств в Стамбуле, заявил, что Зангезурский коридор открывает новые возможности для расширения торговли между тюркоязычными государствами. По его словам, Турция тесно сотрудничает с Азербайджаном для скорейшей реализации этого проекта.

«Запуск Зангезурского коридора, который обеспечит прямое железнодорожное и автомобильное сообщение между Турцией и Азербайджаном, станет важным шагом для объединения всего тюркского мира, – заявил Уралоглу. – Мы, как члены Организации тюркских государств, являемся обществом с молодым и динамичным населением в 160 миллионов человек. Наша экономическая мощь составляет более 1 триллиона долларов и имеет значительный потенциал в мире. Чтобы реализовать эти впечатляющие возможности, мы должны продемонстрировать нашу совместную силу, работая в условиях партнерства и солидарности». По словам турецкого министра, наряду с Зангезурским коридором важное значение также имеют Средний коридор, призванный соединить Китай и Турцию, а также железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. По этим коридорам планируется отправлять более 200 контейнерных поездов в год. Однако, вопреки заявлениям турецкого министра, присутствует немало факторов, осложняющих открытие новых логистических путей. Так, в статье, опубликованной в газете Star, сообщается, что основной силой, противостоящей реализации Зангезурского коридора, является Иран.

«Освобождение Азербайджаном большей части оккупированных территорий беспокоит власти в Тегеране. Иран рассматривает как угрозу с экономической и идеологической точки зрения не только Зангезурский коридор, но и маршрут Турция-Нахчыван-Азербайджан, а также Транскаспийский международный транспортный коридор, которые призваны наладить прямое транспортное сообщение с тюркоязычными республиками Центральной Азии. По этой причине Тегеран поддерживает Армению и называет какое-либо изменение границ в регионе своей красной линией, пишет Star. В свою очередь аналитики агентства Anadolu сообщают, что открытие Зангезурского коридора может стать поводом для войны с Ираном. В статье, недавно опубликованной в этой газете, говорится, что Зангезурский коридор начинается от погранично-пропускного пункта Дилуджу на границе Турции с Нахчываном и тянется до Азербайджана. «Иран может начать войну, чтобы не допустить открытия Зангезурского коридора. Сегодня крупнейшим конкурентом Анкары в регионе является именно Тегеран. Иран в случае с Зангезуром может пойти на подрывную деятельность, подобную проводимой им в Ираке и Сирии, чтобы создать проблемы для Турции», пишет Anadolu.