Сегодня в Баку стартовало двухдневное международное мероприятие на тему «Улучшение пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в Кодексе».

В международной конференции наряду с представителями порядка 15 стран, также принимают участие руководители соответствующих центральных органов исполнительной власти Азербайджана, свыше 60 представителей FAO, стран-участниц, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), UNICEF, Европейской комиссии, Всемирного банка и других организаций.

На мероприятии основное внимание уделяется стандартам безопасности пищевых продуктов. Обсуждаются прогресс и проблемы, связанные с использованием Кодекса и участием в Кодексе в регионе, а также рассматриваются соответствующие аспекты безопасности пищевых продуктов в рамках концепции «Единое здоровье».

Выступая на открытии мероприятия, председатель AQTA Гошгар Тахмазли сообщил, что Агентство, созданное с целью совершенствования системы контроля безопасности пищевых продуктов в стране, а также осуществления государственного регулирования и контроля в этой сфере, активно и эффективно сотрудничает с Региональным офисом ФАО по Европе и Центральной Азии по формированию Национальной кодексной системы.

Председатель Агентства назвал знаменательным событием то, что престижное мероприятие совпало с 5-летием AQTA и 60-летием Кодекса. И рассказал про реформы, проведенные в сфере продовольственной безопасности в стране. Тахмазли отметил, что с созданием агентства в Азербайджане обеспечен переход от многотипной системы управления безопасностью пищевой продукции к управлению единым уполномоченным органом.

Также реализован риск-ориентированный контроль на всех этапах пищевой цепи по принципу «от поля до стола». В целях обеспечения создания системы безопасности пищевых продуктов в соответствии с передовой международной практикой и требованиями была принята и успешно реализуется соответствующая госпрограмма и совершенствуется законодательство.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в своем выступлении подчеркнул, что пищевая безопасность играет важную роль в защите здоровья населения и системы здравоохранения от возможных угроз: «Согласно указу президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», обеспечение здорового образа жизни граждан является одной из главных целей.

В этой связи отмечено, что между Минздравом и Агентством по безопасности пищевых продуктов осуществляется активное сотрудничество в рамках безопасности пищевых продуктов и охраны здоровья: в частности, приняты меры по пропаганде правильного питания школьников.

Затем выступил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов. Он сказал, что продукты питания и их безопасность являются приоритетными направлениями для человечества в период глобальных угроз и рисков. В Азербайджане, по его словам, в этой сфере создана соответствующая международным стандартам и отвечающая современным вызовам система. Реформы проводятся с учетом международного опыта в сфере продовольствия и безопасности пищевых продуктов, оказывается государственная поддержка предпринимателям и фермерам.

Выступивший на мероприятии представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят подчеркнул, что учреждения, работающие в сфере безопасности пищевых продуктов, активно работают над обеспечением потребителей безопасными продуктами питания. В области управления безопасностью пищевых продуктов постоянно возникают новые возможности и проблемы, и внедряются научно обоснованные стандарты.

Хильде Крузе, генеральный секретарь по пищевым стандартам в секретариате Комиссии Кодекса Алиментариус, заявила, что проекты Целевого фонда Кодекса ФАО/ВОЗ помогают странам в создании мощного и устойчивого национального потенциала для участия в работе Кодекса. Многие страны региона, включая правительство Азербайджана, получают выгоду от этой поддержки.

Затем мероприятие продолжилось сессиями на темы «Инновации в регионе по приоритетам безопасности пищевых продуктов», «Роль и использование стандартов безопасности пищевых продуктов» и «Укрепление подхода «Единое здоровье» к безопасности пищевых продуктов».

На мероприятии был показан видеоролик «5 лет за 5 минут», посвященный 5-летию деятельности AQTA.

Мероприятие продолжится завтра.