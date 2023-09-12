Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:58

Как известно, в ночь на 13 сентября был нанесен ракетный удар по докам Севастопольского судоремонтного завода. Находившиеся там на ремонте большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону» получили повреждения, похоже, исключающие возможность восстановления. Кстати, это первая боевая потеря подводной лодки для России со времен Второй мировой войны. Черноморский флот продолжает нести серьезный урон от страны, флотом фактически не обладающей. Предыдущая и относительно недавняя заметная потеря – поврежденный 4 августа большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который был атакован морскими беспилотниками недалеко от Новороссийска. На следующий день был подбит танкер «Сиг», который использовался для доставки горючего на российские военные базы в Сирии.

Атака Севморзавода, главной ремонтной базы российского Черноморского флота, примечательна тем, что цеха и доки предприятия находятся на Корабельной стороне, в Нахимовском районе города, практически в центре Севастополя, в самом, казалось, защищенном месте в Крыму. Тем не менее ракеты нашли свои цели. Задним числом просматривая информационные сводки, можно разглядеть следы подготовки к этой сложной операции, которая завершилась успехом. 23 августа в районе мыса Тарханкут, это западная оконечность Крыма, ракетными ударами была уничтожена зенитно-ракетная система С-400. В своем экспортном варианте она носит название «Триумф» и оценивается в 1,25 миллиарда долларов. 24 августа в районе Тарханкута высадилась десантная группа украинского спецназа. В чем состояла задача группы, никто не сообщает, но неподалеку, около села Маяк, расположена российская радиотехническая часть. Главное управление разведки Украины сообщило, что цели операции были достигнуты, потерь нет. 28 августа появилась информация, что на юге Херсонской области была поражена, очевидно, ракетной системой HIMARS/MLRS, загоризонтная радарная установка «Предел-Е», новейшая российская разработка стоимостью в 200 миллионов долларов. 11 сентября подразделения спецназа ГУР Украины высадились на буровых вышках западнее Крыма, где провели проверку на наличие радиоэлектронных средств разведки и демонтировали РЛС «Нева».