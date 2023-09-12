Украина будет сильнее бить по Крыму горячая тема
Как известно, в ночь на 13 сентября был нанесен ракетный удар по докам Севастопольского судоремонтного завода. Находившиеся там на ремонте большой десантный корабль «Минск» и подводная лодка «Ростов-на-Дону» получили повреждения, похоже, исключающие возможность восстановления. Кстати, это первая боевая потеря подводной лодки для России со времен Второй мировой войны.
Черноморский флот продолжает нести серьезный урон от страны, флотом фактически не обладающей. Предыдущая и относительно недавняя заметная потеря – поврежденный 4 августа большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который был атакован морскими беспилотниками недалеко от Новороссийска. На следующий день был подбит танкер «Сиг», который использовался для доставки горючего на российские военные базы в Сирии.
Атака Севморзавода, главной ремонтной базы российского Черноморского флота, примечательна тем, что цеха и доки предприятия находятся на Корабельной стороне, в Нахимовском районе города, практически в центре Севастополя, в самом, казалось, защищенном месте в Крыму. Тем не менее ракеты нашли свои цели. Задним числом просматривая информационные сводки, можно разглядеть следы подготовки к этой сложной операции, которая завершилась успехом.
23 августа в районе мыса Тарханкут, это западная оконечность Крыма, ракетными ударами была уничтожена зенитно-ракетная система С-400. В своем экспортном варианте она носит название «Триумф» и оценивается в 1,25 миллиарда долларов. 24 августа в районе Тарханкута высадилась десантная группа украинского спецназа. В чем состояла задача группы, никто не сообщает, но неподалеку, около села Маяк, расположена российская радиотехническая часть. Главное управление разведки Украины сообщило, что цели операции были достигнуты, потерь нет.
28 августа появилась информация, что на юге Херсонской области была поражена, очевидно, ракетной системой HIMARS/MLRS, загоризонтная радарная установка «Предел-Е», новейшая российская разработка стоимостью в 200 миллионов долларов.
11 сентября подразделения спецназа ГУР Украины высадились на буровых вышках западнее Крыма, где провели проверку на наличие радиоэлектронных средств разведки и демонтировали РЛС «Нева».
А 13 сентября последовала та самая атака на доки Севморзавода. Наверное, только военные специалисты, причем близкие к разработке операции, могут подтвердить или опровергнуть, что из предварительных мероприятий действительно сыграло роль в том, что главная морская база Черноморского флота оказалась плохо защищенной, но для того, чтобы украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow на борту могли нанести удар из точки недалеко от линии фронта, и чтобы ракеты достигли цели, противника нужно было ослепить, что, похоже, и было сделано.
Показательно, что на этом ВСУ не остановились, и уже на следующий день утром была уничтожена еще одна зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» возле Евпатории, это тоже западный Крым. Каждый такой удар повышает эффективность последующих.
Нужно сказать, борьба с российским присутствием к западу от Крыма началась еще в первые месяцы большой войны. Все помнят тот корабль, который призывал сдаться небольшой гарнизон крохотного острова Змеиный. Это был флагман Черноморского флота «Москва», в задачи которого входило прикрытие мощной системой корабельного ПВО как раз этой части акватории. 13 апреля 2022 года он был отправлен на дно украинской противокорабельной ракетой «Нептун». Вскоре был восстановлен украинский контроль и над Змеиным.
Сейчас явно забрезжила перспектива получить, наконец, дальнобойные ракеты ATACMS от США, а там и Taurus от Германии. Уже очевидно, что Крым станет одним из главных мест их боевого применения.