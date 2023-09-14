Армянская оккупация оказала разрушительное влияние на азербайджанские семьи, заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая 14 сентября на 5-м Будапештском демографическом саммите в Венгрии на дискуссиях на тему «Семья - ключ к безопасности».

Гафарова напомнила, что целые семьи были уничтожены в результате геноцида, совершенного Арменией в феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. Более ста пятидесяти детей потеряли одного или обоих родителей, а 613 мирных жителей были убиты.

Также в результате армянской политики этнической чистки один миллион азербайджанцев - более двухсот тридцати тысяч семей - был вынужден покинуть свои родные места, став вынужденными переселенцами и беженцами.

По словам спикера, тот факт, что этот миллион человек остался без крова, без работы и без всех средств к существованию, стал достаточно тяжелым ударом для страны, которая в тот период только вернула себе независимость.

Гафарова подчеркнула, что освобождение азербайджанских земель - это торжество исторической справедливости, а также торжество духовных и семейных ценностей молодого поколения, которое, еще будучи детьми, тридцать лет назад было вынуждено покинуть отчие края, а потом вернуло свои исконные земли.