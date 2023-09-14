США назвали страны, препятствующие азербайджано-армянскому миру

Достижение мира между Арменией и Азербайджаном соответствует интересам нацбезопасности США, заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

«Одной из серьезных проблем для мира в этом регионе является отсутствие доверия. Это также результат многолетнего конфликта и напряженности. Мы должны поощрять и мотивировать все стороны к конструктивной работе», - сказала она.

Ким заявила, что для достижения устойчивого мира необходимо бороться с негативным влиянием в регионе таких акторов, как Россия, Китай и Иран.