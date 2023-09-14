Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Венгрии Каталин Новак.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе парламента, венгерский президент Новак высоко оценила уровень двусторонних отношений и плодотворное сотрудничество между нашими странами в различных областях. В свою очередь Гафарова отметила, что проходящий 5-й Будапештский демографический саммит – очень важный международный форум, и Азербайджан высоко ценит усилия Венгрии по защите и поддержке семьи как главной ячейки общества.

Делясь впечатлениями от саммита, Сахиба Гафарова отметила выступление премьер-министра Виктора Орбана о семейных ценностях, подчеркнув совпадение позиций, занимаемых Азербайджаном и Венгрией.

На встрече было отмечено, что азербайджанский и венгерский народ разделяют схожие семейные ценности, как было подчеркнуто в сегодняшних речах президента и премьер-министра Венгрии и председателя Милли Меджлиса Азербайджана.

Участники встречи выразили мнение, что повестка сотрудничества между двумя странами достаточно насыщена. Налажено активное сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, образовательной и других сферах.

Далее прошло обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес.