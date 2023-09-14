Эльяс Шафиев, собкор 14 сентября 2023, 23:10

После «выборов» нового лидера сепаратистов в Ханкенди «некоторые силы» начали искать пути выхода армян из Карабаха раз и навсегда. Об этом сообщает армянская газета «Паст». Один из представителей этих сил — Тигран Петросян, называющий себя «главой антикризисного совета» наряду с Араиком Арутюняном. Недавно Петросян публично заявил, что «требует создания гуманитарного коридора для выхода из Карабаха». Петросян не одинок: с аналогичными предложениями выступают и другие армяне. Правда, большинство из них все же хочет остаться в Карабахе. «По нашим данным, тезис об открытии гуманитарного коридора для переселения людей в Карабахе был запущен в оборот группами, подконтрольными Николу Пашиняну», - сообщает издание.

С точки зрения газеты, проводя данную пропаганду, эти группы создают панику среди армян. «Силовые структуры» сепаратистского режима предупредили, что против них будут приняты «строгие меры». Здесь следует вспомнить призывы, которые неоднократно произносил в своих выступлениях Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер утверждает, что у армян, проживающих на территориях, находящихся под контролем российских миротворческих сил, есть два варианта: они должны либо реинтегрироваться в состав Азербайджана и жить как полноценные его граждане, либо они должны покинуть эти территории. За последние недели движение на Лачинской дороге усилилось: сотни армян отправились из Карабаха в Армению в сопровождении Международного Красного Креста. Среди них есть граждане Армении, служащие в незаконных вооруженных формированиях. Эти люди едут в Армению под статусом «студентов», но по фотографиям в документах видно, что они являются военнослужащими армянских вооруженных сил. Однако сепаратистский режим и российские миротворческие силы препятствуют им, учитывая перспективы резкого сокращения численности армян в Карабахе.