Генпрокурор России у Кямрана Алиева

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан по приглашению генпрокурора Кямрана Алиева для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ, которое пройдет в Баку.

Как сообщили в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры, в ходе двусторонней встречи между генеральными прокурорами двух стран было отмечено укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Россией, благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств двусторонние отношения успешно развиваются по многим направлениям.

Подчеркнув расширение рабочих связей между прокуратурами двух стран, Кямран Алиев отметил важность изучения новых возможностей сотрудничества, а также рассказал о необходимости и перспективах дальнейшего развития существующих связей.

Выразив свою благодарность за искренний прием, глава делегации И.Краснов отметил, что представляемая им структура придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, подчеркнул важность совместного сотрудничества с целью укрепления верховенства закона и правопорядка.

На встрече состоялся полезный обмен мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, обсуждались вопросы оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам между правоохранительными органами двух стран, в том числе органами прокуратуры, экстрадиции лиц, совершивших преступления, борьбы с коррупцией, экологических правонарушений, научно-образовательного и практического обмена, а также другие вопросы.