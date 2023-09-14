Главный либерал-демократ России предрек Армении «беды, горе, кровь и разрушения»

Соединенные Штаты Америки готовы наращивать помощь Армении с целью создать «новый антироссийский плацдарм в Закавказье», написал в своем телеграме председатель комитета Госдумы России по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Теперь Вашингтон готов «помочь» Еревану, мечтая, очевидно, создать новый антироссийский плацдарм в Закавказье. Но все его планы по ослаблению России рушатся на глазах. Вот о чем надо помнить!

Заокеанское «спонсорство» не шло на пользу еще ни одной стране в мире, принося лишь беды и горе, кровь и разрушения. А именно к этому в конечном итоге приводит «партнерство» и «помощь в развитии» по-американски», - написал Слуцкий.