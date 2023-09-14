В Венгрии рассказали, почему Швеция не может вступить в НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал открытое письмо своему шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, в котором предупредил, что действия его страны по-прежнему служат препятствием для вступления в НАТО.

Венгерский парламент пока не ратифицировал соглашение о присоединении королевства к Североатлантическому альянсу, поскольку недоволен критическими высказываниями шведских политиков. Речь идет о "серьезных, предвзятых, несправедливых обвинениях" в адрес Венгрии, отметил Сийярто в послании, направленном в МИД Швеции и одновременно размещенном в Facebook.

Вдобавок к этому, заявил венгерский министр, в шведских школах стали демонстрировать учебный фильм, ставящий под сомнение состоятельность венгерской демократии.

По его словам, лента содержит "серьезные обвинения и ложную информацию о том, что в последние годы демократия в Венгрии находится в упадке". В то же время Швеция обращается к Венгрии с просьбой одобрить ее заявку на вступление в НАТО.

"Уверен, что вы понимаете противоречие между двумя явлениями. Вы призываете наших депутатов утвердить ваше вступление в НАТО, а сами продолжаете обвинять их в разрушении демократии в Венгрии. Сейчас это противоречие стало еще более острым и не способствует выполнению ваших требований", - написал Сийярто шведскому коллеге.